FRIESENHAGEN – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald zu Gast bei ALHO in Friesenhagen – Innovation, Ausbildung und Regionalengagement hautnah erlebt

Rund 1.300 Mitarbeitende, über 330.000 produzierte Raummodule und Bauprojekte in ganz Europa – die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald erhielten Mitte September einen Einblick in die ALHO Systembau GmbH in Friesenhagen. Bei diesem Besuch konnten die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer die Produktionsprozesse, aktuellen Projekte und das soziale Engagement des Unternehmens hautnah erleben.

ALHO produziert seit über 55 Jahren modulare Gebäude als nachhaltige Alternative zu konventionellen Bauweisen. Das familiengeführte Unternehmen betreibt vier Produktionsstandorte in zwei Ländern, zehn Niederlassungen in Deutschland und Benelux sowie Auslandsgesellschaften in Frankreich, der Schweiz und Luxemburg.

Zu den aktuellen Projekten zählen Schulen, Kindergärten, Bürogebäude, Kliniken, Labore und Wohnungsbauvorhaben. Im firmeneigenen ALHO-Ausbildungszentrum erhalten junge Menschen eine praxisorientierte Ausbildung in verschiedenen Ausbildungsberufen wie bspw. Konstruktionsmechaniker, Industriekaufleute, Mediengestalter und Bauzeichner. Damit schafft das Unternehmen Perspektiven für die nächste Generation und leistet einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Zudem unterstützt ALHO zahlreiche Vereine sowie kulturelle und sportliche Projekte in der Region, um Integration, Vielfalt und gesellschaftliche Verantwortung zu fördern.

Peter Orthen, Geschäftsführer der ALHO Systembau GmbH, betont: „Der Austausch mit den Wirtschaftsjunioren war uns ein echtes Anliegen. Als mittelständisches Unternehmen wissen wir, wie wichtig es ist, unsere regionalen Netzwerke aktiv zu pflegen. Gerade der Kontakt zu jungen Führungskräften bringt frische Perspektiven und wertvolle Impulse. Solche Begegnungen stärken nicht nur das unternehmerische Miteinander, sondern auch unsere gemeinsame Verantwortung für die Zukunft der Region.“

Frederik Fein, Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald ergänzt: „ALHO zeigt eindrucksvoll, wie ein Unternehmen als großer Arbeitgeber in der Region Verantwortung übernimmt. Besonders bemerkenswert ist das Engagement als Ausbildungsbetrieb: Junge Menschen erhalten hier praxisnahe Erfahrung, können früh Verantwortung übernehmen und haben gute Chancen, nach der Ausbildung langfristig übernommen zu werden. Das ist ein wichtiger Beitrag für die berufliche Zukunft der Jugendlichen und die Fachkräftesicherung in unserer Region.“

Die Veranstaltung bot nach dem Unternehmensrundgang genug Gelegenheit, sich beim Get-Together mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen und Netzwerkkontakte zu knüpfen.

Wer oder was sind die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald?

Die Wirtschaftsjunioren sind junge, selbstständige Unternehmer, Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte unter 40 Jahren, die den Austausch und die Vernetzung miteinander suchen. Sie sind der größte Zusammenschluss junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland. Der Kreis Sieg-Westerwald besteht seit über 40 Jahren und engagiert sich schwerpunktmäßig in Projekten für junge Menschen. Wenn Sie Interesse an unseren Netzwerktreffen und Aktivitäten haben, melden Sie sich gerne bei Frederik Fein (Fein@koblenz.ihk.de).