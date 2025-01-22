BIRKEN-HONIGSESSEN – Fund eines Kinderfahrrades in Birken-Honigsessen

Am 21. September 2025 wurde gegen 19:00Uhr durch die Beamten der Polizeiwache Wissen ein gelbes, 20 Zoll Kindermountainbike der Marke Orbea in einem Waldstück in der Stadionstraße in Birken-Honigessen gefunden und sichergestellt. Das Fahrrad wurde vermutlich beim Spielen vergessen. Zwecks Eigentumssicherung wurde es sichergestellt und kann durch den rechtmäßigen Eigentümer beim Fundamt Wissen abgeholt werden. Quelle Polizei