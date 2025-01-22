Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

BIRKEN-HONIGSESSEN – Fund eines Kinderfahrrades in Birken-Honigsessen

von

BIRKEN-HONIGSESSEN – Fund eines Kinderfahrrades in Birken-Honigsessen

Am 21. September 2025 wurde gegen 19:00Uhr durch die Beamten der Polizeiwache Wissen ein gelbes, 20 Zoll Kindermountainbike der Marke Orbea in einem Waldstück in der Stadionstraße in Birken-Honigessen gefunden und sichergestellt. Das Fahrrad wurde vermutlich beim Spielen vergessen. Zwecks Eigentumssicherung wurde es sichergestellt und kann durch den rechtmäßigen Eigentümer beim Fundamt Wissen abgeholt werden. Quelle Polizei

Beitrag teilen