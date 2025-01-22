BIRKEN-HONIGESSEN – „Die Marienerscheinungen der letzten 150 Jahre“

„Die Marienerscheinungen der letzten 150 Jahre“ so lautet die Überschrift zum Einkehrtag in Marienthal. Alle Interessierten sind am Samstag, dem 18. Oktober 2025 herzlich in Marienthal willkommen. Pfarrer Frank Aumüller spricht ab 10.00 Uhr im „Unser Haus der Begegnung“ (Am Kloster 20, 57577 Seelbach) über die Marienerscheinungen der letzten 150 Jahre und was sie uns heute zu sagen haben. Beginn der Halbtagsveranstaltung ist um 9.00 Uhr mit der hl. Messe in der Klosterkirche Marienthal. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen.

Anmeldungen nehmen Veronika Herzog (02742-8559) und Christine Hombach (02724-8253) bis zum 10. Oktober 2025 entgegen. Die Teilnahme ist, bis auf das mögliche Mittagessen kostenfrei.