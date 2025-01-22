LUDWIGSHAFEN – Tötungsdelikt in Ludwigshafen – Zeugenanlaufstelle

Nach dem Tötungsdelikt vom 20. September 2025 dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei weiter an. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Wer hat in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, im Bereich der Bergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Darüber hinaus betreibt die Polizei am Montag, 22. September 2025 in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr, eine Zeugenanlaufstelle in der Bergstraße gegenüber der Hindenburgstraße. Besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich dorthin wenden. Quelle Polizei