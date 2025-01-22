FRIESENHAGEN – Orgelfrühling in Oberberg Süd – Konzerte in Friesenhagen und Wildbergerhütte

Die Kath. Kirchengemeinde Oberberg Süd lädt ein zu zwei frühlingshaften Orgelkonzerten: Am Sonntag, 03. Mai um 16.30 Uhr spielt der italienische Orgelvirtuose Paolo Oreni unter dem Titel „Virtuose Orgelmusik“ Werke von Bach, Vivaldi Widor sowie eine eigene Improvisation auf der großen Seifertorgel in St. Sebastianus Friesenhagen. Paolo Oreni wurde schon im letzten Jahr in Morsbach vom Publikum gefeiert. Auch in Friesenhagen wird durch eine Videoübertragung ins Kirchenschiff der Organist für die Zuhörer nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sein.

Am Sonntag, 10. Mai um 15.30 Uhr kehrt der Orgelfrühling in St. Bonifatius in Wildbergerhütte ein. Unter dem Motto „Orgel und mehr“ musizieren auf der erweiterten Klais-Schulte-Merten-Orgel neben Dr. Dirk van Betteray an der Orgel Anne Jurzok (Violine), Gisela Ries-Sudowe (Gesang und Orgel) und Dr. Markus Müller (Trompete). Es erklingen bekannte Werke von Bach über Händel bis Rheinberger.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, es wird am Ausgang um eine angemessene Spende für die Kirchenmusik gebeten. Im Anschluss an beide Konzerte sind die Zuhörer zu einem kleinen Umtrunk in der Kirche eingeladen.