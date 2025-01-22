KOBLENZ – Hochschule Koblenz meist gewählte Hochschule in Rheinland-Pfalz für ein Studium ohne Abitur

Die Hochschule Koblenz setzt erneut Maßstäbe in der Hochschulbildung: Laut der aktuellen Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ist sie die beliebteste Hochschule in Rheinland-Pfalz für Studieninteressierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Die jährlich durchgeführte bundesweite Erhebung zeigt, dass die Hochschule Koblenz mit 211 Studienanfänger ohne (Fach-)Abitur die Spitzenposition im Land einnimmt. Es folgen die Hochschule Kaiserslautern mit 87 und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit 73 Einschreibungen.

Kontinuierliches Wachstum bei Studierenden ohne schulische HZB

In Rheinland-Pfalz entscheiden sich seit vielen Jahren zunehmend Menschen für ein Studium ohne (Fach-)Abitur. Besonders gefragt sind weiterhin die staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften – zu denen auch die Hochschule Koblenz zählt. Als solche bietet sie traditionell praxisorientierte Studiengänge und attraktive Studienbedingungen.

Die aktuellen Daten zeigen einen kontinuierlich positiven Trend: Lag der Anteil der Studienanfängerinnen ohne schulische HZB im Jahr 2010 noch bei 1,1 Prozent, stieg er bis 2024 auf 3,8 Prozent. Auch der Anteil der Hochschulabsolventinnen ohne schulische HZB entwickelte sich von 0,8 Prozent im Jahr 2010 auf 3,1 Prozent im Jahr 2024.

Alternativer Bildungsweg als Erfolgsmodell

Seit dem wegweisenden Beschluss der Kultusministerkonferenz im Jahr 2009 zum „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne HZB“ hat sich dieser Bildungsweg als Erfolgsmodell etabliert. So stieg die Zahl der Studierenden ohne schulische HZB in Rheinland-Pfalz in absoluten Zahlen von 925 im Jahr 2010 auf 3.370 im Jahr 2024, die Zahl der Hochschulabsolvent*innen ohne HZB von 154 Abschlüssen im Jahr 2010 auf 693 Abschlüsse in 2024.

„Die Hochschule Koblenz bietet flexible Studienangebote und individuelle Unterstützung, die Menschen ohne Abitur den Weg zu einem erfolgreichen Studium ebnen“, betont der Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel. „Diese Spitzenposition zeigt, dass unser Konzept für Chancengleichheit und Flexibilität im Bildungssystem auf großes Interesse stößt.“ Mit Studienangeboten in den Bereichen Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Ingenieurwesen biete die Hochschule Koblenz genau die Fachrichtungen an, die beruflich Qualifizierte besonders interessieren.