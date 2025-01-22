SCHÜRDT – Neues in Schürdt – Dorflinde gepflanzt

Die Ratsmitglieder Falk Ostermann und Peter Hombach haben sich vor einigen Tagen auf den Weg in Richtung Hockenheimring gemacht, um einen gebrauchten Auffangmulcher für die Ortsgemeinde zu erwerben. Der Mulcher soll insbesondere am Sportplatz an der Grillhütte zum Einsatz kommen, um den Rasen in einem guten Zustand zu halten. Wir hoffen, dass der Platz von unserer Dorfjugend sowie von Jugendlichen aus den Nachbardörfern rege genutzt wird. Auch für die Nutzung der Grillhütte sorgt ein gepflegter Außenbereich für einen positiven Eindruck.

Die Kosten für den Mulcher wurden aus Fördermitteln („Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“) für kleine Ortsgemeinden (unter 1.000 Einwohnern) gedeckt, die von der Landesregierung für die Jahre 2025 und 2026 bereitgestellt wurden.

Ferner hatten Annette Mockenhaupt und Dirk Feldmann eine besondere Überraschung parat: Die beiden hatten vor einigen Jahren einen Ableger der alten Dorflinde in ihrem Garten gepflanzt. Bevor dieser nun zu groß wird, konnte die Ortsgemeinde den Setzling übernehmen. Ratsmitglied Falk Ostermann und Ortsbürgermeister Torsten Saynisch haben für den heranwachsenden Baum ein schönes Plätzchen an der Bank gefunden, die unserem verstorbenen Heimatdichter Manfred Scharte „gewidmet“ ist. Der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister Torsten Saynisch