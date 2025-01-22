FRIESENHAGEN – Der Orgelfrühling in Oberberg Süd wird noch üppiger

Zusätzlich zu den beiden bereits bestehenden Terminen am 03. Mai um 16.30 Uhr in St. Sebastianus Friesenhagen mit dem italienischen Orgelvirtuosen Paolo Oreni (Orgel solo) und am 10. Mai um 15.30 Uhr in St. Bonifatius in Wildbergerhütte mit Gisela Ries-Sudowe, Anne Jurzok, Dr. Markus Müller und Dr. Dirk van Betteray (Orgel im Dialog) erhält der Orgelfrühling weiteren Zuwachs: Am Dienstag, 12. Mai um 19.00 Uhr gibt es in Maria Königin in Friesenhagen-Steeg eine Maiandacht mit besonderer Orgelmusik mit Markus Brandt (Liturgie) und Dr. Dirk van Betteray an der Orgel (Orgel und Liturgie) auf der dortigen historischen Orgel. Das ist die letzte Möglichkeit, die Orgel an ihrem jetzigen Aufstellungsort zu erleben. Um das Instrument aufgrund des schlechten Raumklimas in Steeg zu retten, wird die Orgel in die „Kirche der Künste“ nach Morsbach-Holpe überführt, wo sie als Konzert- und Begleitinstrument dienen wird. So wird ein wichtiges historisches Instrument aus der Region für die Region erhalten und bekommt mit der bedeutenden historischen Klaisorgel, die ebenfalls in Holpe steht, gute Gesellschaft.

Abgeschlossen wird der Orgelfrühling mit einer musikalischen Laudes für Chor und Orgel am Pfingstsonntag, 24. Mai um 9.15 Uhr in der Kirche der Künste St. Mariä Heimsuchung Morsbach-Holpe mit dem Kirchenchor Holpe unter der Leitung von Dirk van Betteray (Orgel und Chor)