WESTERBURG – Kat Menschik, Volker Kutscher: Westend am 13. Mai 2026, 19:00 Uhr, in der Stadthalle Westerburg, Neumarkt 3, 56457 Westerburg

Volker Kutschers Kriminalromane aus den 1920er und 30er Jahren um Kommissar Gereon Rath waren schon Bestseller, bevor sie in der fulminanten Verfilmung und Serie als „Babylon Berlin“ Aufsehen erregten. Volker Kutscher und Kat Menschik laden nun in Westerburg zu einer multimedialen Lesung ein. Der Autor liest aus seinem Werk „Westend“, das in der Reihe „Illustrierte Lieblingsbücher“ erschien und in dem er einige Geheimnisse aus der Vergangenheit seines Helden lüftet und erzählt, wie es ihm im Krieg und danach erging. Die vielfach ausgezeichnete Illustratorin Kat Menschik ergänzt dabei die Texte mit ihren unverwechselbaren Bildern. Wort und Bild treten in einen spannungsvollen Dialog und eröffnen neue Perspektiven auf Kutschers literarisches Universum. Ein atmosphärischer Abend zwischen Kriminalliteratur, Illustration und Zeitgeschichte. Moderiert wird der Abend von Bernhard Robben.

Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln und Berlin. Mit »Der nasse Fisch« (2007), dem Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Gereon Rath im Berlin der späten 1920er Jahre, gelang ihm auf Anhieb ein Bestseller, dem neun weitere folgten. Die Reihe ist die Vorlage, für die von Tom Tykwer produzierte, internationale Fernsehproduktion Babylon Berlin.

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Ihre Reihe „Lieblingsbücher“ gilt als eine der schönsten Buchreihen der Welt. Zahlreiche von ihr ausgestattete Bücher wurden prämiert. Zuletzt erschienen: Junge aus West-Berlin, Lieblingsmärchen und Westend.

Bernhard Robben, 1955 im Emsland geboren, studierte Philosophie und Germanistik in Freiburg und Berlin. Er ist ein gefragter und preisgekrönter Literaturübersetzer. Seit 2012 ist er bei den ww-Lit regelmäßig als Moderator eingeladen.

Mitveranstalter sind die Buchhandlung Logo und die Verbandsgemeinde Westerburg. Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €. Foto: Kat Menschik