ALTENKIRCHEN. 50 Jahre Eiscafé GARDA

Nicht oft kommt es vor, dass in der Kreisstadt ein 50-jähriges Jubiläum in einem Geschäft in der Fußgängerzone gefeiert werden kann. So jedoch im Eiscafé Garda in der Wilhelmstraße 15. Astrid und Michael führen diese Einrichtung mit Herzblut und Liebe. Die zahlreichen Stammkunden danken es ihnen. Gefeiert werden soll das besondere Ereignis mit einem Straßenfest.

Geschmacklich gut und preiswert ist die Devise des Hauses, das sich gerade deshalb so lange gehalten hat, meinte ein Beobachter. Eine exquisite Auswahl an handgefertigten Eissorten, die durch hochwertigste und innovative Rezepte bestechen. Die Leidenschaft für qualitativ hochwertiges Speiseeis zeigt sich in jeder Kreation, die sowohl traditionelle als auch moderne Geschmäcker vereint. Das Eiscafé legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und schafft eine einladende Atmosphäre, in der Genuss sowie Entspannung im Vordergrund stehen. Kunden schätzen die kreative Vielfalt und die einzigartige Möglichkeit individualisierte Eisbecher zu genießen, die perfekt auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Ob für besondere Anlässe oder einfach zum Verwöhnen; hier findet der Liebhaber des süßen Genusses genau das Richtige. „Ein wahrhaft besonderes Erlebnis“, so einer der Kunden. Die Vielfalt an Eissorten und die Qualität seien einfach unschlagbar, meinte ein weiterer Kunde. Jeder Besuch sei ein Genuss.

Astrid und Michael sind ein bescheidenes Ehepaar, das es versteht, durch ihre Schlichtheit und Aufmerksamkeit ein Vorbild für andere zu sein. Ihnen kommt es in erster Linie darauf an, dass der Gast sich wohl fühlt. Selbst, wenn irgendetwas nicht vorrätig ist, bringen sie es mit Charme rüber, so dass sich der Kunde gerne für etwas anderes entscheidet und Verständnis zeigt. Astrid ist von Haus aus halb Deutsche und halb Italienerin, Michael ist Italiener. Bevor sie von Italien nach Deutschland kamen, lebten sie in Mülheim an der Ruhr.

Die Wohlfühlatmosphäre führt nicht selten dazu, dass Hilfsbedürftigen einer ausgegeben wird, was dem Beoabchter wohlwollend auffällt. Das Eiscafé Garda, ein Ort, an den man gerne zurückdenkt und der den Menschen Freude bereitet, so ein Gast, der seit Jahrzehnten hierher kommt. (Werner Klak)