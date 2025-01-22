RHEINLAND-PFALZ – Durchbruch in fünfter Verhandlungsrunde für den TV-N Saar: Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen im saarländischen kommunalen Nahverkehr

In der fünften Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im saarländischen Nahverkehr (TV-N Saar) ist heute nach mehreren intensiven Wochen eine Einigung erzielt worden. Das Ergebnis wird nun den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt, die bis zum 5. Mai über die Annahme entscheiden können.

Der Weg zu dieser Einigung war lang und anspruchsvoll. Maßgeblich geprägt wurde er durch das starke Engagement und die Entschlossenheit der Beschäftigten in den Betrieben. Ihr Einsatz und Durchhaltevermögen haben diesen Verhandlungserfolg erst möglich gemacht.

Die Einigung sieht eine schrittweise Erhöhung der Entgelte über eine Laufzeit von 36 Monaten vor. Ab April 2026 steigen die Entgelte um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 Euro. Ab Mai 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent, ab April 2028 eine zusätzliche Steigerung um 2,5 Prozent. Insgesamt ergibt sich damit eine Entgeltsteigerung von 8,3 Prozent. Zudem wurde vereinbart, dass das Einstiegsgehalt in der Entgeltgruppe 5, Stufe 1, ab dem 1. April 2028 bei 3.450,87 Euro liegen wird.

Auch im Manteltarifvertrag konnten wichtige Verbesserungen erreicht werden. Dazu zählt ein zusätzlicher Urlaubstag für Vollzeitbeschäftigte, die Begrenzung des Pausenabzugs auf maximal 30 Minuten, eine Vorfeiertagszulage sowie Anpassungen bei den Ruhezeiten. Der Manteltarifvertrag hat eine Laufzeit von 48 Monaten.

„Dieses Ergebnis ist kein Geschenk der Arbeitgeber. Es ist das Resultat von Druck, Entschlossenheit und dem unermüdlichen Einsatz der Beschäftigten. Wochenlang haben sie gezeigt, dass sie bereit sind, für ihre Forderungen zu kämpfen. Diese Geschlossenheit hat heute den Ausschlag gegeben“, erklärt Janosch Fegert, ver.di-Verhandlungsführer für den TV-N Saar.

ver.di bewertet die Einigung als wichtigen Schritt für bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen im saarländischen Nahverkehr.

„Die Beschäftigten halten den Nahverkehr im Saarland jeden Tag am Laufen. Sie verdienen Respekt, faire Bezahlung und Arbeitsbedingungen, die ihrer Verantwortung und Belastung gerecht werden. Dieser Abschluss zeigt eindrucksvoll, dass sich Zusammenhalt, Organisation und Streikbereitschaft auszahlen“, so Fegert weiter.