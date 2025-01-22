FREIMERSHEIM – Drei schwerletzte bei Verkehrsunfall auf der L 401 bei Freimersheim

Dienstag kam es gegen 13:15 Uhr auf der L 401 in Höhe der Anschlussstelle Freimersheim/BAB 63 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine Pkw-Fahrerin bog von der Autobahn kommend nach links auf die L 401 ein, übersah dabei aber einen von links aus Richtung Kirchheimbolanden kommenden bevorrechtigten Pkw. Durch die Kollision wurden sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Aufgrund des Verletzungsbildes einer Person mussten die Feuerwehren Freimersheim-Wahlheim und Alzey-Land-Süd zu deren Rettung an einem Pkw das Dach mit hydraulischem Rettungsgerät abtrennen. Die verletzten wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme mussten die L 401 und die Anschlussstelle Freimersheim der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz zeitweise gesperrt werden. Quelle: Polizei