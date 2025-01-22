MONTABAUR – 25. Westerwälder Literaturtage am 04. Juni 2026, 17:00 Uhr, b-05 Café, Im Stadtwald 2, 56410 Montabaur mit Andrea Paluch: Ruth Berlau: Alles für einen

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage ist die Autorin Andrea Paluch am 4. Juni 2026 im b-05 Café in Montabaur zu Gast. In ihrem neuen Roman begibt sie sich auf die Spuren von Ruth Berlau, einer außergewöhnlichen Frau, die vielen lediglich als Mitarbeiterin und Geliebte Berthold Brechts bekannt ist. Eine Reduzierung auf das Verhältnis zu dem berühmten Dramatiker, die ihr Leben als gestandene Journalistin, Schauspielerin, Regisseurin – und Abenteurerin – außer Acht lässt. Schon bald nach ihrem Kennenlernen im Svendborger Exil wird klar, dass Brecht ihre Verliebtheit ausnutzt, ein Schülerin-Lehrer-Verhältnis etabliert und von ihrer Schlagfertigkeit profitiert. Berlau folgt ihm ins Exil nach Amerika. Das Abhängigkeitsverhältnis erreicht seinen Höhepunkt, als das gemeinsame Kind kurz nach der Geburt stirbt. Zurück in Ostberlin, sagt Brecht sich von ihr los, was ihr umgekehrt nicht gelingt.

In erhellenden und unterhaltsamen Episoden empfindet Andrea Paluch den Lebensweg Ruth Berlaus nach, ohne ihren kritischen Blick zu verlieren. Dafür begibt sie sich auf ihr eigenes Zweirad und reist die legendäre Radtour 1928 von Kopenhagen nach Paris nach. Die Lebenslust, der Humor und die Unkonventionalität der jungen Dänin sind die Eigenschaften, die im Gedächtnis bleiben.

Andrea Paluch, geboren 1970, promovierte in Anglistik, bevor sie begann, Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu schreiben. Zudem arbeitet sie als Journalistin, Übersetzerin und Dozentin. Im Ellert & Richter Verlag sind ihre Romane „Zwischen den Jahren“ und „Gipfelgespräch“ erschienen.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.