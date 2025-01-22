ALTENKIRCHEN – Illegale Entsorgung von Teerpappe in der Gemarkung Marenbach der Ortsgemeinde Oberirsen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am 26.05.2026 über eine illegale Ablagerung von Teerpappe informiert. Es handelt sich um eine größere Menge Dachpappe, die widerrechtlich am Rand eines Waldweges in der Lage „Auf dem alten Triesch“, etwa 200 Meter vom Schützenhaus Marenbach entsorgt wurde. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten.

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-