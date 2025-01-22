FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen
FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen
Am Dienstag, 09. Dezember 2025, 19:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbands „Friedhofverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“
- Stellungnahme der Ortsgemeinde zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
- Stellungnahme zu Jahresabschlüssen der Ortsgemeinde
- Gewährung von Zuschüssen für Ortsvereine für die Jahre 2025 und 2026
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Das Dorfbudget“ für die Jahre 2025 und 2026
- Termin Bürgerversammlung 2026 „Glasfaserversorgung in Fluterschen“
- Sachstand Gemeindemäher
- Sachstand Baustelle „Talstraße“
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Knut Lauterbach, Ortsbürgermeister