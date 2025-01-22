FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

Am Dienstag, 09. Dezember 2025, 19:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbands „Friedhofverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“ Stellungnahme der Ortsgemeinde zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Stellungnahme zu Jahresabschlüssen der Ortsgemeinde Gewährung von Zuschüssen für Ortsvereine für die Jahre 2025 und 2026 Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Das Dorfbudget“ für die Jahre 2025 und 2026 Termin Bürgerversammlung 2026 „Glasfaserversorgung in Fluterschen“ Sachstand Gemeindemäher Sachstand Baustelle „Talstraße“ Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Knut Lauterbach, Ortsbürgermeister