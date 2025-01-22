FORSTMEHREN – Raub in einer Wohnung in Forstmehren

Donnerstagabend, 27. November 2025, gegen 20 Uhr betrat eine maskierte Person gewaltsam eine Wohnung in der Mehrbachtalstraße in Forstmehren und versprühte dort Reizgas. Die zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befindliche 76-jährige Bewohnerin konnte leicht verletzt in eine Nachbarwohnung flüchten und rief die Polizei. Die maskierte Person öffnete noch Schränke in der Wohnung und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte keine tatverdächtige Person mehr festgestellt werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Wurden am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Des Weiteren wird darum gebeten, die Videoaufzeichnung von Kameras an Gebäuden und Dashcams zu sichten. Quelle Polizei