BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61 – Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke

Donnerstagnachmittag, 27. November 2025 ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61 zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, im Bereich der Ahrtalbrücke in Fahrtrichtung Norden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr die 19-jährige Fahrerin eines PKW aus dem Bereich Bonn auf einen vor ihr fahrenden Transporter auf und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von Rettungs- und Bergungsarbeiten musste zunächst die komplette Richtungsfahrbahn gesperrt werden, im Anschluss blieb der rechte Fahrstreifen bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten bis ca. 23:45 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei. Quelle Polizei