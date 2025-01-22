FLAMMERSFELD – Verbandsgemeinde überreicht Ehrenamtskarten im Rathaus Flammersfeld

Am Donnerstagnachmittag, 23. April 2026, drehte sich im Rathaus in Flammersfeld alles um das freiwillige Engagement: In einer kleinen Feierstunde überreichte die Beigeordnete Petra Eul-Orthen mehrere landesweite Ehrenamtskarten sowie eine Jubiläums-Ehrenamtskarte. Die Ehrenamtlichen nutzen damit eine Anerkennungsmöglichkeit des Landes Rheinland-Pfalz, die auch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld regelmäßig in Anspruch genommen wird. Die Verbandsgemeinde unterstützt dieses Angebot ausdrücklich und begleitet die Übergabe bewusst in einem persönlichen Rahmen.

Bei Kaffee und Kuchen kamen die Anwesenden miteinander ins Gespräch. Die Ehrenamtskarten wurden dabei als sichtbares Zeichen der Wertschätzung übergeben. Als kleines Dankeschön erhielten die Ehrenamtlichen zusätzlich einen Blumenstrauß.

In ihrer Ansprache machte Petra Eul-Orthen deutlich, wie unverzichtbar ehrenamtlicher Einsatz ist:

„Ohne Ehrenamt würde vieles in unserer Verbandsgemeinde nicht existieren oder nicht funktionieren. Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung, bringen Menschen zusammen und stärken damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“

Eine Ehrenamtskarte erhielt unter anderem Fabian Fuchs, der sich seit vielen Jahren bei der DLRG engagiert. Dort übernimmt er Verantwortung als Schatzmeister, ist als Ausbilder tätig und unterstützt als Trainer die Schwimmausbildung und Nachwuchsarbeit und ferner im Katastrophenschutz der DRLG aktiv ist.

Ebenfalls eine Ehrenamtskarte erhielten Heike Gelhaar und Achim Gelhaar, die die Initiative AK Marktwurst ins Leben gerufen haben und diese seit 2021 aktiv unterstützen. Der Erlös der „Marktwurst“ wird vollständig für wohltätige Zwecke und Organisationen gespendet – ein Engagement, das Wirkung zeigt. Das Team der Marktwurst ist nicht nur auf dem Wochenmarkt der Kreisstadt Altenkirchen aktiv, sondern engagiert sich bei der Blutspende oder bei anderen öffentlichen Veranstaltungen.

Auch im LandFrauenverband Frischer Wind e. V. engagieren sich mehrere der ausgezeichneten Personen seit vielen Jahren. Eine Ehrenamtskarte erhielten Tanja Günther, Dorothea Kiry und Hannelore Pick, die sich mit viel Einsatz in der Vereinsarbeit einbringen und im Vorstandsteam bei der Organisation sowie Durchführung von Veranstaltungen mitwirken. Hannelore Pick betonte dabei, wie wichtig Freude an der Aufgabe ist: „Ehrenamt sollte Spaß machen – das ist eines der wichtigsten Dinge. Dann ist man mit Herzblut dabei.“

Eine weitere Ehrenamtskarte ging an Inge Heidecker, die sich im Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften engagiert. Dort arbeitet sie ehrenamtlich im Verkaufsteam des Regionalladens Unikum mit und unterstützt damit aktiv regionale und nachhaltige Strukturen.

Ein besonderer Moment der Veranstaltung war die Übergabe der Jubiläums-Ehrenamtskarte an Harald Bracht, der bereits seit 1975 Mitglied und seit 1980 bei der DLRG engagiert ist – unter anderem als Vorsitzender und Trainer. Sein jahrzehntelanger Einsatz wurde bei der Übergabe besonders hervorgehoben. Harald Bracht erklärte seine Motivation mit persönlichen Worten: „Wenn man das Lächeln in den Augen der Kinder sieht und merkt, wie dankbar Jugendliche und Erwachsene sind, dann weiß man, warum man das macht. Genau das ist es, was mich seit so vielen Jahren antreibt.“

Nicht persönlich anwesend sein konnten Irmgard Deutsch-Höfer, Monika Eudenbach-Müller sowie Martina Lehmkuhl. Auch ihnen gilt der ausdrückliche Dank der Verbandsgemeinde für ihr ehrenamtliches Engagement.

Die Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz ist eine Form der öffentlichen Anerkennung für Menschen, die sich regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg ehrenamtlich engagieren. Sie ermöglicht Vergünstigungen in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen landesweit. Beantragt werden kann sie von Personen, die mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr freiwillig tätig sind. Die Jubiläums-Ehrenamtskarte wird darüber hinaus an Personen verliehen, die sich in besonderem Maße und über viele Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich engagieren, und stellt damit eine besondere Würdigung des Landes Rheinland-Pfalz dar.

Interessierte, die sich über die Ehrenamtskarte informieren oder diese beantragen möchten, können sich an Rebecca Seuser von der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld wenden. Sie ist telefonisch unter 02681 85 250 oder per E-Mail an rebecca.seuser@vg-ak-ff.de erreichbar.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bedankt sich herzlich bei allen Karteninhaberinnen und Karteninhabern sowie bei allen Ehrenamtlichen, die sich tagtäglich für das Gemeinwohl einsetzen.