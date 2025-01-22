ALTENKIRCHEN – „Letzte Hilfe“ Kurs im Hospizverein Altenkirchen begeistert das Team des ASB-Kreisverbands Westerwald

Am Samstag fand in den Räumen des Hospizverein Altenkirchen ein besonderer „Letzte Hilfe“ Kurs statt. Organisiert wurde die Schulung auf Anfrage des ASB- Kreisverband Westerwald, insbesondere der Gruppe der Vorlese- und Besuchshunde. Die engagierte Hundestaffel ist mit ihren ausgebildeten Hunden nicht nur in Kindergärten und Schulen unterwegs, sondern besucht auch Pflegeeinrichtungen sowie stationäre Hospize. Dort unterstützen die Tiere Menschen in schwierigen Lebenssituationen, spenden Trost und schaffen wertvolle Begegnungen. Um die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch für die Themen Sterben, Tod und Trauer weiter zu sensibilisieren, wurde der „Letzte Hilfe“ Kurs angeboten. Die Koordinationskraft Janka Bläcker-Strauch, sowie die ehrenamtliche Mitarbeiterin Sandra Metzler vermittelten in dem vierstündigen Kurs einfühlsam und kompetent wichtiges Basiswissen rund um die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen. Die Teilnehmenden zeigten sich am Ende der Veranstaltung sehr begeistert und bedankten sich herzlich bei den Referentinnen für die wertvollen Einblicke und die offene Gestaltung des Kurses. Der Hospizverein Altenkirchen freut sich über das große Interesse an diesem wichtigen Thema und bedankt sich zudem herzlich für die Spende, die die Teilnehmenden als Zeichen ihrer Wertschätzung überreichten. Foto: Janka Bläcker-Strauch