STADT NEUWIED – Minski im Mai – Vier Filmhighlights in der Schauburg

Der „Wonnemonat Mai“ hält nach dem oft wechselhaften April konstant schönes Wetter mit viel Sonne und warmen Temperaturen bereit, die Lust auf den nahenden Sommer machen – so viel die Theorie. Doch auch im Mai kann es manchmal nass und ungemütlich sein. Wer trotzdem etwas unternehmen möchte, ist mittwochabends im Neuwieder Kino Schauburg immer an der richtigen Adresse. Hier werden im Programmkino Minski immer ab 20 Uhr handverlesene oder vom Publikum gewünschte Filme gezeigt. Auch im Mai kann können sich kinobegeisterte Neuwiederinnen und Neuwieder über eine abwechslungsreiche Filmauswahl freuen.

Zum Auftakt wird am Mittwoch, 6. Mai, das vielfach prämierte Drama „Sentimental Value“ gezeigt. Die Schwestern Nora und Agnes trauern um ihre verstorbene Mutter, als auf einmal ihr Vater wieder in ihr Leben tritt. Dieser hatte die Familie vor Jahren verlassen und in der Folge kaum den Kontakt zu seinen Töchtern gesucht. Deshalb sind die Schwestern über das plötzliche Wiedersehen auch nicht wirklich begeistert.

Derya und Aziz sind angesehene Akteure in der türkischen Theaterszene: Sie ist erfolgreiche Schauspielerin, er angesehener Dramatiker mit einem Lehrstuhl an der Universität. Doch im Rahmen gesellschaftlicher Unruhen gerät die gesamte Kulturszene unter den Generalverdacht des politischen Regimes – und auch Derya und Aziz geraten ins Blickfeld der Ordnungsbehörden. „Gelbe Briefe“ läuft am Mittwoch, 13. Mai, im Minski.

Herb McGwyer verdient seine Brötchen mit seiner Gitarre und seiner Stimme. Als er eine Buchung für ein Konzert auf der Privatinsel Wallis Island erhält, denkt er sich zunächst nicht viel dabei. Dass sein Auftraggeber, der sich als Exzentriker und großer Fan herausstellt, nicht nur Herb sondern auch seine ehemalige Partnerin Nell Mulligan eingeladen hat und sich wünscht, dass sie erneut zusammen auftreten sollen, reißt bei beiden alte Wunden wieder auf. „The Ballad of Wallis Island“ ist am Mittwoch, 20. Mai, in der Neuwieder Schauburg zu sehen.

Den humorvollen Abschluss des Monatsprogramms macht am Mittwoch, 27. Mai, die französisch-belgische Komödie „Die progressiven Nostalgiker“. Michel und Hélène Dupuis sind ein ganz normales Ehepaar der 1950er-Jahre. Durch einen Kurzschluss ihrer neuen Waschmaschine werden beide kurzerhand ins Jahr 2025 befördert. Natürlich ist das Chaos vorprogrammiert, denn in 70 Jahren hat sich die Welt grundlegend geändert.

Das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie dem Filmtheaterbetrieb Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für einen außergewöhnlichen Film. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.