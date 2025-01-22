FLAMMERSFELD – Klimabänke im Raiffeisengarten und am Bürgerhaus in Flammersfeld

Im historischen Raiffeisengarten und rund um das Bürgerhaus in Flammersfeld wurden jetzt insgesamt sechs Klimabänke des Naturparks Rhein-Westerwald aufgestellt. Jede dieser Bänke ist eine Leihgabe für ein Jahr und trägt ein eigenes Motiv sowie eine konkrete Angabe darüber, wie viel CO₂ durch bestimmte Bereiche unseres täglichen Konsums entsteht – etwa durch Mobilität, Ernährung, Energie oder Kleidung. Ergänzend dazu erläutert eine zusätzliche Information an jeder Bank, wie diese Werte berechnet wurden und was sie für Klima und Umwelt bedeuten. Die Bänke laden nicht nur zum Verweilen ein, sondern regen dazu an, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und Zusammenhänge zwischen Konsum und Klimaschutz besser zu verstehen.

Um der Bevölkerung die Idee hinter den Klimabänken näherzubringen, wurden sechs neue Hinweisschilder im Raiffeisengarten und am Bürgerhaus verteilt. Sie erklären sowohl die Hintergründe der CO₂‑Berechnungen als auch die Verbindung zu Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der hier in Flammersfeld als Bürgermeister wirkte und mit seinem Denken die weltweite Genossenschaftsbewegung prägte. Seine Grundsätze – Verantwortung, Gemeinschaft und nachhaltiges Handeln – spiegeln sich in der Botschaft der Klimabänke wider.

Zum Pressetermin eingeladen hatte die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Rahmen des Naturparks Rhein-Westerwald. Gemeinsam mit der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde, Julia Stahl, dem Flammersfelder Ortsbürgermeister Manfred Berger sowie der „Gartenfee“ Christa Frey, die sich seit Jahren mit großem Engagement um den Raiffeisengarten kümmert, wurden die neuen Klimabänke vorgestellt. „Die Klimabänke machen sichtbar, wie stark unser Alltag mit dem Klimaschutz verbunden ist“, erklärte Julia Stahl. „Sie zeigen sehr anschaulich, dass jede Entscheidung – ob beim Einkaufen, beim Essen oder beim Reisen – Auswirkungen hat. Diese Bänke helfen uns, abstrakte Zahlen greifbar zu machen und regen dazu an, bewusster zu handeln.“

Ortsbürgermeister Manfred Berger betonte die Bedeutung für die Gemeinde: „Die Klimabänke sind ein wertvoller Impuls für Flammersfeld. Sie verbinden die historische Bedeutung dieses Ortes mit den Herausforderungen unserer Zeit. Raiffeisen hat gezeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann – und genau diesen Gedanken greifen die Bänke auf. Klimaschutz ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft.“

Auch für die Tourist-Information ist die Installation ein wichtiger Beitrag zur Umweltbildung. „Mit den Klimabänken und den neuen Schildern schaffen wir einen Ort, der Geschichte und Gegenwart miteinander verbindet“, sagte Martina Beer. „Besucherinnen und Besucher – ob Erwachsene oder Kindergruppen – erhalten hier nicht nur einen Platz zum Ausruhen, sondern auch Denkanstöße, wie jeder Einzelne zum Schutz unseres Klimas beitragen kann.“

Für Kindergruppen wurde zusätzlich ein eigenes Schild gestaltet, das kindgerecht erklärt, was CO₂ ist, warum Bäume echte Klimaschützer sind und wie jeder selbst zum Erhalt einer gesunden Erde beitragen kann. So entsteht im Raiffeisengarten ein lebendiger Lernort, der die Idee Raiffeisens mit den Herausforderungen des modernen Klimaschutzes verbindet.