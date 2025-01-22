KIRCHEIB – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 in Kircheib fordert zwei Verletzte

Am späten Donnerstagabend (03.08.2026) ereignete sich gegen 23.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Kircheib. Am Ortseingang war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem aus Richtung Altenkirchen fahrenden PKW gekommen. Der PKW-Fahrer geriet dabei über die Verkehrsinsel am Mittelstreifen auf die Gegenspur und prallte frontal auf den entgegenkommenden Linienbus. Aufgrund der Kollision und der starken Deformierung der Fahrzeugkarosserie, wurde der PKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Alarmordnung der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld wurden die Löscheinheiten Mehren und Weyerbusch alarmiert. Die Einsatzkräfte leiteten die technische Rettung des eingeklemmten Patienten ein. Die gestaltete sich schwierig, da der Patient im Fußraum massiv eingeklemmt war. Nach seiner Befreiung wurde der schwerstverletzte Fahrer durch den DRK-Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer wurde leichtverletzt und ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Im Einsatz waren 40 Kräfte der Löschzüge Mehren und Weyerbusch, der VG-Wehrleiter, die Polizei Altenkirchen sowie der DRK-Rettungsdienst aus Altenkirchen und Asbach. Die Feuerwehreinsatzzentrale in Altenkirchen war ebenfalls besetzt und unterstütze bei der Einsatzabwicklung. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der anschließenden Unfallaufnahme und leuchtete die Einsatzstelle aus. Die B 8 war bis zur Bergung der Fahrzeuge für drei Stunden gesperrt. Bericht: VG-Feuerwehr AK-FF. Fotos: Wollny