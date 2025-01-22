ALTENKIRCHEN – Ein Baum zur Geburt für Familien in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Der Kinderschutzbund überreicht bei den Willkommensbesuchen künftig einen Baumgutschein der Verbandsgemeinde.

Im Rahmen der Willkommensbesuche für Familien mit Neugeborenen gibt es in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld künftig eine nachhaltige Neuerung: Anstelle des bisherigen Hallenbadgutscheins erhalten Eltern ab sofort einen Gutschein für einen Baum. Damit ergänzt die Verbandsgemeinde das Begrüßungspaket des Kinderschutzbundes um ein Geschenk mit Symbolkraft für die Zukunft.

Die Willkommensbesuche werden vom Kinderschutzbund Kreisverband Altenkirchen im Auftrag der Kreisverwaltung Altenkirchen durchgeführt. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen besuchen Familien nach der Geburt eines Kindes und überreichen ein Begrüßungspaket mit einem Elternbegleitordner, wichtigen Informationen rund um das Leben mit dem Baby sowie verschiedenen Gutscheinen und kleinen Präsenten regionaler Unterstützer.

„Mein herzlicher Dank gilt dem Kinderschutzbund für die engagierte Durchführung der Willkommensbesuche. Sie sind ein wertvolles Angebot für junge Familien und vermitteln von Anfang an Unterstützung, Orientierung und Wertschätzung. Mit einem Baum schenken wir den Familien etwas, das über viele Jahre wächst und Bestand hat. Gleichzeitig setzen wir ein kleines, aber sichtbares Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz. Jeder Baum ist ein Gewinn für unsere Heimat und ein schönes Symbol für den Start in einen neuen Lebensabschnitt“, sagt Bürgermeister Fred Jüngerich.

Auch Matthias Schmidt, stellvertretender Fachgebietsleiter Soziales und Generationen der Verbandsgemeindeverwaltung, sieht in dem neuen Gutschein einen nachhaltigen Mehrwert: „Mit dem Baumgutschein möchten wir Familien ein Geschenk mitgeben, das lange Freude bereitet und einen nachhaltigen Gedanken in den Alltag trägt. Nicht jede Familie verfügt über einen eigenen Garten. Deshalb bieten wir selbstverständlich Unterstützung an und suchen gemeinsam nach einer geeigneten Pflanzmöglichkeit. Alternativ kann der Gutschein auch für einen Baum oder eine Pflanze eingelöst werden, die auf Balkon oder Terrasse ihren Platz findet.“

Gemeinsam stellten Matthias Schmidt, Sabine Bastke, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes Kreisverband Altenkirchen, und Diana Wendt, pädagogische Fachkraft des Kinderschutzbundes, die neue Gutscheinidee vor. Sie begrüßen die nachhaltige Erweiterung des Begrüßungspakets, das Familien nicht nur wichtige Informationen und Unterstützung bietet, sondern ihnen mit dem Baumgutschein auch ein bleibendes Symbol für Wachstum, Verwurzelung und Zukunft mit auf den Weg gibt.

„Die Willkommensbesuche sind für viele Familien ein erster persönlicher Kontakt zu unseren Angeboten. Mit dem Baumgutschein erhält das Begrüßungspaket eine besondere und nachhaltige Ergänzung, die den Start ins Familienleben auf schöne Weise begleitet“, betont Sabine Bastke, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes Kreisverband Altenkirchen.

Die Willkommensbesuche sind ein freiwilliges Angebot des Kinderschutzbundes Kreisverband Altenkirchen im Auftrag der Kreisverwaltung Altenkirchen. Sie sollen jungen Familien Wertschätzung entgegenbringen, Orientierung bieten und den Einstieg in den neuen Lebensabschnitt erleichtern. Familien, die keinen persönlichen Besuch wünschen, können das Begrüßungspaket selbstverständlich auch beim Kinderschutzbund Altenkirchen abholen.