FLAMMERSFELD – Bleiben Sie in(m) Takt – Tanz in Flammersfeld

Neue DRK-Tanzgruppe in Flammersfeld hat begonnen. Tanzen für Kopf und Körper, so heißt das Motto der neuen Tanzgruppe. Angeboten wird es für Menschen, die sich im besten Alter der zweiten Lebenshälfte befinden. Jeden Mittwoch von 16.00 bis 17.00 Uhr, gibt es im Bürgerhaus für alle, die sich gern bewegen und fit bleiben möchten, eine Stunde lang Tanzmöglichkeiten – und das über einen Zeitraum von insgesamt zehn Wochen. Die Tänze sind äußerst vielfältig und abwechslungsreich. Es ist möglich alleine zu kommen, da in der Gruppe ohne festen Partner getanzt wird. Anmeldungen nehmen Monika Horn Tel. 02685 986284 oder Birgit Schreiner Tel. 02681 800644 (vormittags) oder per Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de entgegen.