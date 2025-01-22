MONTABAUR – Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Montabaur

Zwischen dem 08.02.2026 gegen 12 Uhr und dem 10.02.2026 gegen 15:00 Uhr hat sich in der Wiedstraße in Montabaur ein Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus ereignet. Hierbei wurden diverse Schmuckstücke und Armbanduhren entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Montabaur bittet mögliche Zeugen sich hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 02602 92260 zu melden. Quelle Polizei