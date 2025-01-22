MÜNDERSBACH – Geschwindigkeitskontrollen in Mündersbach führen zu mehreren Verstößen

Am Morgen des 11.02.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Mündersbach eingerichtet. Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellste war die Fahrerin eines schwarzen VW Tiguan mit 82 km/h. Quelle Polizei