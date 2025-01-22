FLACHT – Diebstahl von Kupferrohren in Flacht

Am 09.06.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in 65558 Flacht zu einem Diebstahl von Kupferrohren, die im Vorgarten eines Grundstücks gelagert waren. Unbekannte klingelten zuvor an der Anschrift; bevor der Hauseigentümer an die Haustür gelangte, nahmen der oder die Täter die abgelegten Rohre und entfernten sich mit einem PKW. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es ein dunkelgrauer Sprinter sein soll. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden. Quelle: Polizei