REGION – Ökologische Wiederbewaldung – Mit der Natur zusammenarbeiten – Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt zur Exkursion ein

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt am Samstag, den 13.06.2026 von 14.00 bis ca. 18.00 Uhr zu einer spannenden Exkursion unter der Leitung von Andreas Schäfer nach Marienstatt ein. Störereignisse, verursacht durch Feuer, Sturm, Dürre, Insekten sind nichts Neues. Sie kommen sowohl im Urwald, als auch in bewirtschafteten Wäldern vor. Andreas Schäfer, Revierleiter des Forstreviers Marienstatt, geht während der Exkursion der Fragestellung nach, wie wir Menschen damit umgehen. Die unterschiedlichen Exkursionspunkte zeigen Wege auf, wie eine Wiederbewaldung mit minimalen statt schematischen Handlungen gelingt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Die NI freut sich, viele Naturbegeisterte auf dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Mehr Infos und Anmeldung unter www.naturschutz-initiative.de/aktuell/veranstaltungen.

Treffpunkt: 57629 Marienstatt (Streithausen), Waldparkplatz an der großen Nister. Bitte mitbringen: Für die Exkursion sind festes Schuhwerk und gute Trittsicherheit und Kondition erforderlich. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Bitte bringen Sie auf Wunsch Ihre eigenen Ferngläser/Fotoapparate mit. Wichtige Hinweise: Geeignet für Familien mit Kindern ab 12 Jahren. Hunde dürfen angeleint an der Exkursion teilnehmen.