LINZ – „Schmerzen und Schwäche – der Beckenboden im Fokus“ – Patientenveranstaltung im Franziskus Krankenhaus Linz am 23. Juni 2026

Der Beckenboden ist für viele Menschen erst dann ein Thema, wenn Beschwerden auftreten – Schmerzen, Instabilität oder Funktionsstörungen können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Unter dem Titel „Schmerzen und Schwäche – der Beckenboden im Fokus“ lädt das Franziskus Krankenhaus Linz am 23. Juni 2026 um 18 Uhr zu einer Patientenveranstaltung in die Cafeteria des Krankenhauses ein.

Referent des Abends ist Oberarzt Dr. Boris Dorau, der in seinem Vortrag verständlich erklärt, wie Beckenbodenschmerzen entstehen, welche Formen der Beckenbodenschwäche es gibt und welche modernen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten heute zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt dabei auf alltagsnahen Informationen und praktischen Empfehlungen für Betroffene.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und mit dem Experten ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter: qm@krankenhaus-linz.de