Feuerwehr Puderbach: 115 Aktive, 85 Alarmierungen und zahlreiche Ehrungen

Bei einer Feierstunde in Puderbach wurden Feuerwehrangehörige befördert, ernannt und für langjährigen Dienst ausgezeichnet. Bürgermeister Sven Schür dankte den Einsatzkräften für ihr ehrenamtliches Engagement. Auch die Nachwuchsarbeit und die Planungen für 2027 standen im Mittelpunkt.

Die bei der Feierstunde geehrten, beförderten, ernannten und neu verpflichteten Feuerwehrangehörigen. Foto: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler.

PUDERBACH. Beförderungen, neue Aufgaben und Ehrungen für langjährigen Feuerwehrdienst: Im Dorfgemeinschaftshaus Puderbach kamen am Freitag, 23. Oktober, Feuerwehrangehörige der Verbandsgemeinde zusammen. Neben der Anerkennung verdienter Einsatzkräfte ging es auch um die bisherige Bilanz des Jahres und die Zukunft der Feuerwehr.

Bürgermeister Sven Schür würdigte den Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Der Dienst verlange Zeit, Fachwissen und die Bereitschaft, auch in gefährlichen Situationen anderen zu helfen. „Dieses Engagement verdient unseren höchsten Respekt“, betonte Schür.

Sein Dank galt ebenso den Führungskräften, Ausbildern und Betreuern der Jugend- und Bambini-Feuerwehren. Auch Familien und Arbeitgeber, die den Feuerwehrdienst unterstützen und ermöglichen, bezog er ausdrücklich ein.

Der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Neuwied, Andreas Schmidt, überbrachte Grußworte und informierte über aktuelle Entwicklungen im Feuerwehrwesen des Kreises.

115 Aktive und 59 Kinder und Jugendliche

Wehrleiter Alexander Neuer stellte die aktuellen Zahlen vor. In der Verbandsgemeinde Puderbach leisten derzeit 115 aktive Feuerwehrangehörige ihren Dienst. In den Jugendfeuerwehren engagieren sich 30 Mitglieder, hinzu kommen 29 Kinder in den Bambini-Feuerwehren.

Auch die Einsatzbilanz zeigt, wie stark die Feuerwehr gefordert ist: 85 Alarmierungen und rund 1.170 Einsatzstunden wurden im laufenden Jahr bislang verzeichnet.

Darüber hinaus beteiligten sich die Einheiten am bundesweiten Warntag und an überörtlichen Übungen der Bereitschaft des Landkreises Neuwied.

Feuerwehrbedarfsplan und Investitionen für 2027

Für das kommende Jahr stehen mehrere Vorhaben an. Dazu gehört die Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplans, der als Grundlage für die künftige Ausstattung und Entwicklung dienen soll.

Außerdem sind die Ertüchtigung des Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) und der Feuerwehreinsatzzentrale vorgesehen. Ein weiterer Termin ist das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Neuwied, das 2027 in der Verbandsgemeinde Puderbach stattfinden soll.

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben bekräftigte Neuer: „Wir werden als Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach weiterhin zuverlässig und professionell den Bürgern im Puderbacher Land zur Verfügung stehen.“

Neuer dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit. Auch der Förderverein der Feuerwehren erhielt Anerkennung für seine Unterstützung, unter anderem durch Verpflegung und Sachspenden.

Frank Bücher wurde für 35 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Foto: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler.

Zahlreiche Beförderungen und neue Aufgaben

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Feuerwehrangehörigen, die verpflichtet, befördert oder mit neuen Aufgaben betraut wurden.

Neu verpflichtet wurden:

Simon Schäfer und Vianne Vervoorn (Feuerwehr Dernbach)

Andreas Barthen (Feuerwehr Oberdreis)

Leonie Runkel (Feuerwehr Raubach)

Zum Oberfeuerwehrmann befördert:

Phil Röber (Feuerwehr Puderbach)

Zu Hauptfeuerwehrleuten befördert:

Merle Führer (Feuerwehr Dernbach)

Philipp Oettgen und Kevin Pangert (Feuerwehr Oberdreis)

Pauline Schmidt und Philipp Schmidt (Feuerwehr Puderbach)

Zu Löschmeistern befördert:

Pascal Pistorius und Niklas Schneider (Feuerwehr Puderbach)

Zu Brandmeistern befördert:

Kai-Maximilian Becker (Feuerwehr Dernbach)

Melanie Langhardt (Feuerwehr Oberdreis)

Zum Oberbrandmeister befördert:

Jonas Schmidt (Feuerwehr Raubach)

Zum Hauptbrandmeister befördert:

Ansgar Geimer (Feuerwehr Raubach)

Auch mehrere Funktionen wurden neu übertragen. Philipp Oettgen übernimmt die Aufgabe des Feuerwehrgerätewarts in Oberdreis, Niklas Schneider die entsprechende Funktion in Puderbach.

Marc Kempert wurde mit der Funktion des stellvertretenden Wehrführers der Feuerwehr Puderbach beauftragt. Ansgar Geimer von der Feuerwehr Raubach wurde zum stellvertretenden Wehrleiter ernannt.

Ehrungen für bis zu 35 Jahre Feuerwehrdienst

Für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr wurden vier weitere Mitglieder ausgezeichnet:

15 Jahre: Patric Steffen (Feuerwehr Oberdreis)

Patric Steffen (Feuerwehr Oberdreis) 25 Jahre: Mike Bonn und Michael Oettgen (Feuerwehr Raubach)

Mike Bonn und Michael Oettgen (Feuerwehr Raubach) 35 Jahre: Frank Bücher (Feuerwehr Puderbach)

Mit den Ehrungen würdigte die Verbandsgemeinde den langjährigen Einsatz der Feuerwehrangehörigen, die neben Beruf und Familie für die Sicherheit der Bevölkerung bereitstehen.

Quelle: Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach.

Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler.

Redaktion Bürgerkurier – Stand: 25. Oktober 2026.