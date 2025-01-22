ERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ersfeld
ERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ersfeld
Am Montag, 11. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im „Weierhäuschen“ Ersfeld eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 – (BV – 313/2026)
- Informationen zum Zweckverband „Friedhof Mehren“
- Planung eines Sommerfestes / Ausfluges
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Ortsbürgermeister, Jan Lichtenthäler