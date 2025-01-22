Bürgerkurier

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ERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ersfeld

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ERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ersfeld

Am Montag, 11. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im „Weierhäuschen“ Ersfeld eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 – (BV – 313/2026)
  2. Informationen zum Zweckverband „Friedhof Mehren“
  3. Planung eines Sommerfestes / Ausfluges
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Einwohnerfragestunde

Ortsbürgermeister, Jan Lichtenthäler

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