ERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ersfeld

Am Montag, 11. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im „Weierhäuschen“ Ersfeld eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 – (BV – 313/2026) Informationen zum Zweckverband „Friedhof Mehren“ Planung eines Sommerfestes / Ausfluges Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Ortsbürgermeister, Jan Lichtenthäler