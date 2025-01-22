ALTENKIRCHEN – Starker Nachwuchs und gezielte Tests der Leistungsspitze beim Eschweiler Cup

Beim Eschweiler Cup im olympischen Taekwondo konnte unser Verein mit einer beeindruckenden Gesamtleistung auf sich aufmerksam machen. Sowohl der Nachwuchs als auch die Leistungsspitze zeigten starke Auftritte – wenn auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen.

Besonders erfreulich war der Erfolg der jungen Athletinnen und Athleten, die sich mit großem Einsatz und bemerkenswerter Wettkampfreife präsentierten.

Mit gleich fünf ersten Plätzen durch Silas Anel-Fernandez, Noah Shady, Darius Koch, Taylor Asbeck und Kai Morozov setzte der das Auswahlteam ein deutliches Ausrufezeichen. Auch die zahlreichen zweiten und dritten Plätze unterstreichen die Breite und Qualität der Nachwuchsarbeit im Verein.

Doch nicht nur die jungen Talente überzeugten: Für die erfahrenen Kämpferinnen und Kämpfer diente das Turnier gezielt als Testplattform. In einem bewusst gewählten Trainingskontext wurden taktische Feinheiten erprobt, Abläufe angepasst und neue Strategien unter Wettkampfbedingungen getestet. Dabei stand nicht primär das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Weiterentwicklung für kommende, hochklassig besetzte Turniere.

Die zweitplatzierten Kämpferinnen und Kämpfer lieferten ebenso starke Leistungen ab: Amely Kuznecova, Eliah Wagner, Emma-Lou Wied, Sabrina Poetzsch, Atreyu Koch, Bohdan Blyziuk, Noah Klassert und Juna Klassert überzeugten mit konstanten Auftritten und sicherten sich verdient die Silbermedaillen.

Komplettiert wurde das hervorragende Gesamtergebnis durch die Drittplatzierten: Damian Fink, Ryan Mason Asbeck, Luey Ben Azouz, Sinan Kiran, Zoey Nedic, Roman Rodionow, Maira Sand, Alissa Weiss, Wladimir Weiss und Emil Müller zeigten ebenfalls starke Kämpfe und trugen maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden des Vereins bei.

Diese Herangehensweise ermöglicht es, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und gezielt an Stellschrauben zu arbeiten, um bei stärkerer Konkurrenz optimal vorbereitet zu sein. Der Eschweiler Cup bot hierfür ideale Bedingungen: ausreichend Wettkampfpraxis, ein solides Teilnehmerfeld und die Möglichkeit, neue Impulse direkt umzusetzen.

Insgesamt zeigt das Abschneiden des Vereins eine gelungene Kombination aus erfolgreicher Nachwuchsarbeit und strategisch ausgerichteter Leistungsentwicklung im Spitzenbereich. Mit diesem Fundament blickt das Team optimistisch auf die nächsten Herausforderungen im nationalen und internationalen Wettkampfkalender.