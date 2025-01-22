ERPEL – Zeugenaufruf nach Unfallflucht Zebrastreifen

Am 15. Oktober 2025 gegen 21:00 Uhr fuhr ein Fahrzeugführer mit einem schwarzen 7,5t Sprinter mit offener Ladefläche auf der B 42 von Erpel nach Linz. Aufgrund der hohen Beladung stieß er gegen ein über dem Zebrastreifen hängendes Verkehrsschild, das zerbrach und auf die Fahrbahn fiel. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den auffällig hoch beladenen Sprinter geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten. Quelle Polizei