EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Elektroarbeiten
  2. Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergaben lufttechnische Anlagen
  3. Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Heizung und Sanitär
  4. Verschiedenes
  5. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Bauangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Rainer Zeuner, Ortsbürgermeister

