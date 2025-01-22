EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt
Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Elektroarbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergaben lufttechnische Anlagen
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Heizung und Sanitär
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Bauangelegenheiten
- Verschiedenes
Rainer Zeuner, Ortsbürgermeister