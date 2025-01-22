EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Elektroarbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergaben lufttechnische Anlagen Neubau Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Heizung und Sanitär Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Bauangelegenheiten Verschiedenes

Rainer Zeuner, Ortsbürgermeister