KIRCHEN – Mischlingshündin „Adelaide“ aus Gartenhaus in Kirchen gestohlen

Unbekannte entwendeten am Dienstag, 14. Oktober 2025 im Zeitraum zwischen 2 und 7 Uhr morgens eine weiße Mischlingshündin namens „Adelaide“ aus dem Gartenhaus eines Anwesens im Baumschulweg. Adelaide ist etwa 8 Jahre alt, von weißem Fell und mittelgroß, ähnlich eines Schäferhundes. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu der Tat oder zu Adelaides Aufenthaltsort unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei