ELKENROTH – Unfallflucht in Elkenroth konnte schnell geklärt werden

Am Vormittag des 1. Januar 2026 wurde der Polizei Betzdorf eine größere Unfallstelle entlang der L 286 im Bereich des Elkenrother Weihers gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer war offenbar ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, und rund 200 Metern durch den Straßengraben gefahren, wobei er zwei Leitpfosten sowie eine Gaskennzeichnungssäule mitnahm. Hierbei verlor der Flüchtige den Kühlergrill samt dem Kennzeichen seines Fords. Jedoch wurde der Unfall, der offenbar bereits gegen 22:30 Uhr am Vorabend passierte, nicht gemeldet. Aufgrund der Hinterlassenschaften an der Unfallstelle konnten die Einsatzkräfte den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. An der Halteranschrift in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konnten diese einen 28-jährigen antreffen, der das Verursachen des Verkehrsunfalls auch einräumte. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Quelle Polizei