NEUWIED – Sternsinger – Kinder sammeln für Kinder – Die Sternsinger Aktion 2026 richtet den Blick nach Bangladesch.

Trotz Fortschritten im Kampf gegen Kinderarbeit müssen in dem südasiatischen Land noch rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche arbeiten – 1,1 Millionen sogar unter besonders gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedingungen.

Sternsinger-Partnerorganisationen setzen sich dafür ein, Kinder aus Arbeitsverhältnissen zu befreien und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Kinder sammeln für Kinder und aus diesem Grund versammelten sich am 2.1 26 die Sternsinger der sechs Kirchorte der Neuwieder Pfarrei Sankt Matthias, um ihre Materialien segnen zu lassen. Mit denen werden sie in den nächsten Tagen ihren Segen an die Haustüren tragen. Sterne, Kreide und Aufkleber sowie die kleinen Könige selbst, wurden ausgesandt, um Segen zu den Menschen ihrer Pfarrei zu bringen. Nach einem ersten Segenswunsch am Pfarrhaus und einem gemeinsamen Foto durften sich die Sternsinger in der Kirche für ihren Auftrag erst mal mit Limo, Wurst und Brötchen stärken, bevor sie mit ihren Betreuern auf Tour geschickt werden.

Ihr Ziel möglichst viel in die Spendendose zu bekommen. Im Vorfeld konnten sich die Menschen in eine Liste eintragen, die besucht werden wollen. In den einzelnen Gemeinden gibt es um den Dreikönigstag verschiedenste Aktionen. Vom gemeinsamen Pizzaessen bis zur feierlichen Ankunft mit gefüllter Sammelbüchse. Nun heißt es für Lisa, Jan und Liam, Text lernen damit der Auftritt an den Haustüren perfektioniert wird und möglichst viel für die Kinder in Bangladesch, aus armen und benachteiligten indigenen Bevölkerungsgruppen, sammeln, damit die zur Schule gehen können und bessere Zukunftschancen haben. (mabe) Fotos: Marlies Becker

Beitrag teilen