WALDBREITBACH – 4. Weihnachtsbaumwerfen in Waldbreitbach auch wieder für Kinder

Nach drei erfolgreichen Durchführungen veranstalten VfL und WFC Waldbreitbach zum Ende der Weihnachtsdorfsaison in Waldbreitbach wieder das Weihnachtsbaumwerfen.

Der „Werferdreikampf mit Spaßfaktor“ findet am Samstag, 31. Januar, wieder für Jung und Alt auf den Sportanlagen in Waldbreitbach (Jahnstraße 1) statt. Kinder eröffnen das Weihnachtsbaumwerfen mit ihrem Wettbewerb. Sie machen mit einer etwa 1,20 Meter großen Fichte dabei lediglich den Weitwurf. Den Weitenrekord der Jungen hat Henry Gebauer (NBB-Werfer) im vorletzten Jahr mit 6,85 Metern aufgestellt; bei den Mädchen hält Nora Zimmermann (FC Waldbreitbach) mit 5,66 Metern den Rekord.

Teilnehmen am Wettbewerb der Kinder U12 dürfen die Jahrgänge 2015 bis 2020. Ältere Jahrgänge können am „Werferdreikampf“ der Jugend U18 teilnehmen und die Eltern beim Wettbewerb der Erwachsenen. Allen Teilnehmern wird empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen.

Der Zeitplan für die drei Wettbewerbe ist altersmäßig gestaffelt:

11.00 Uhr: Kinder U12 (nur Weitwurf)

11.30 Uhr: Jugend U18 (Dreikampf)

13.00 Uhr: Erwachsene (Dreikampf)

Für die fünf erstplatzierten jeden Wettbewerbs sind Urkunden, Lebkuchenmedaillen von Simones Conditorei und Sachpreise von der EVM ausgelobt. Online-Anmeldungen sind bis Mittwoch, 28. Januar möglich, sofern das Teilnehmerlimit nicht schon früher erreicht ist. Alle Informationen und das Anmeldeformular findet man unter www.baumwerfen.de.