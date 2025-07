DUDENHOFEN – Unfall bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften in Dudenhofen

Sonntag, 06. Juli 2025 kurz nach 15 Uhr kam es zu einem schweren Unfall bei den Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Dudenhofen. Beim dem Unfallgeschehen handelt es sich um einen „Sportunfall“ ohne strafrechtliche Relevanz, sodass seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal keine Strafverfahren eingeleitet wurden.

Bei dem Unfallgeschehen wurden insgesamt zehn Personen verletzt. Darunter befinden sich die beiden Fahrer und acht Zuschauer. Unter den Verletzten befinden sich nach aktuellem Stand zwei Schwerverletzte. Bei ihnen besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Lebensgefahr. Sechs der Verletzten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung in Krankenhäusern. Die anderen vier Verletzten wurden zwischenzeitlich aus der ärztlichen Behandlung entlassen. Die Geschädigten können sich zwecks Geltendmachung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche unter der E-Mail Adresse: info@RV08Dudenhofen.de mit dem Veranstalter in Verbindung setzen. Quelle Polizei