NEITERSEN – Seit Jahren erfolgreiche Kooperation – Kita Pusteblume und WSN-Tennis begeistern Kinder für den Sport

Eine Kooperation, die seit Jahren Früchte trägt und Kinderaugen zum Leuchten bringt: Die Kita Pusteblume in Neitersen und die Tennisabteilung des WSN setzen seit langer Zeit gemeinsam ein besonderes Bewegungsprojekt für die angehenden Schulkinder der Kita um. Unter dem Namen „Löwenzähne“ dürfen die angehenden Schulkinder jeden Mittwochmorgen zehn Wochen lang erste Erfahrungen mit dem Tennisschläger sammeln – unter der erfahrenen und kompetenten Anleitung von Miroslav Neuschl.

Der engagierte Tennislehrer versteht es, die Kinder auf spielerische und kindgerechte Weise für den Sport zu begeistern. Mit kreativen Übungen, lustigen Spielen und viel Geduld vermittelt er den Kindern nicht nur die Grundlagen des Tennisspiels, sondern fördert dabei auch wichtige motorische und soziale Kompetenzen.

Heute fand der Abschluss des diesjährigen Projekts statt – in diesem Jahr mit einer besonders kleinen Gruppe, was der Begeisterung der Kinder jedoch keinen Abbruch tat. Zwei der Löwenzähne waren sogar so angetan vom Tennisspiel, dass sie sich bereits dazu entschlossen haben, dem Verein künftig beizutreten und auch nach ihrer Kita-Zeit mit Schläger und Ball auf dem Platz zu stehen.

Begleitet werden die Kinder bei diesem Projekt stets von zwei Erzieherinnen der Kindertagesstätte, die schon seit vielen Jahren das Zertifikat „Bewegungskita RLP“ tragen darf.

Auch das pädagogische Team schätzt die Kooperation sehr: „Es ist für die Kinder ein großes Geschenk, dass sie hier die Möglichkeit bekommen, sich in einem neuen sportlichen Umfeld auszuprobieren, Bewegungsfreude zu erleben und ihre Fähigkeiten in vielerlei Hinsicht zu erweitern“, betont Diana Marx, Erzieherin der Kita Pusteblume.

Die seit Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen der Kita und dem WSN ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie lokale Vereine und Bildungseinrichtungen gemeinsam dazu beitragen können, Kinder frühzeitig für Sport und Bewegung zu begeistern und gleichzeitig wichtige Entwicklungsbereiche zu fördern.

„Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, die Löwenzähne auf dem Tennisplatz begrüßen zu dürfen“, so Miroslav Neuschl. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder in diesen Wochen wachsen, an Selbstvertrauen gewinnen und mit strahlenden Gesichtern wiederkommen.“

Mit dem heutigen Abschluss endet das Projekt für dieses Jahr, doch die Vorfreude auf die nächste Löwenzahn-Gruppe im kommenden Frühling ist bei allen Beteiligten jetzt schon groß.