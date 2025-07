KREIS NEUWIED – Das Ergebnis von Fleiß, Können und Loyalität – Landrat Achim Hallerbach nahm Beförderungen und Ernennungen bei 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung vor

Für 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Neuwied hätte der Start in die Arbeitswoche am frühen Montagmorgen verheißungsvoller nicht sei können. Schließlich sind Beförderungen und Ernennungen keine alltäglichen Angelegenheiten. „Sie sind das Ergebnis von Fleiß, Können und Loyalität und es ist folgerichtig, dass Verdienste auch gewürdigt werden müssen“, betonte Landrat Achim Hallerbach in seiner Ansprache.

Ergänzend stellte die Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth dazu fest: „Erfolg ist kein Zufall, sondern das Produkt Ihrer harten Arbeit und Engagement.“ Damit unterstrich sie die Bedeutung des Einsatzes jedes Einzelnen für insgesamt reibungslose Arbeitsabläufe der Kreisverwaltung.

Konkret nahm Landrat Achim Hallerbach Beförderungen vor bei Denise Waldorf (Abt. 4 Asylbewerber), bei Frank Roeder (Abt. 2 Schulen, Weiterbildung und Sport), Kathrin Manderfeld (Abt 4 Hilfe zur Pflege), Julia Lorscheid (Abt. ZD Organisationsmanagement), Christopher Pfleger, (Abt. 4 Eingliederungshilfe), Julie Hermans (Abt. 4 Eingliederungshilfe), Florian Nußbaum, Florian (Abt. ZD Referatsleiter ZD-02) und Dr. Simone Meyer (Abt. 8/11 Abteilungsleiterin).

Zur Beamtin bzw. zum Beamten auf Lebenszeit ernannte Landrat Achim Hallerbach wiederum Damaris Wolf, (Elternzeit), Jana Pohl, Jana (Abt. 5, Beistandschaften), Nina Leinz, (Abt. 3/1, ABH), Theresa Cyrus (Abt. 2, Schulen, Weiterbildung und Sport), Sören Ramseger (Abt. ZD, Personalmanagement) und David Buhr, David (Abt. 6/10, Planung und ÖPNV)

Zu ihren Ernennungen und Beförderungen gratulierten Landrat Achim Hallerbach und die Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth herzlich: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und gehen zuversichtlich davon aus, dass die Mitarbeitermotivation nochmal ein Stück weiter gefördert wird“.