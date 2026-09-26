DIERDORF – Verkehrsunfallflucht in Dierdorf – Polizei sucht Zeugen

Am 19.10.2026 gegen 15:40 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Dierdorf innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs mit Schrittgeschwindigkeit. Nach den Angaben des PKW-Fahrers fuhr ein E-Scooter zwischen den Parklücken vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei übersah der E-Scooter-Fahrer den Pkw des Geschädigten und kollidierte mit dessen Fahrzeugfront. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß nach dem Zustand des E-Scooter-Fahrers. Dieser stand jedoch wieder auf, stellte seinen E-Scooter auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ob der E-Scooter-Fahrer bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des E-Scooter-Fahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei