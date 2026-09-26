ALTENKIRCHEN – Familienzeit im Quartier startet mit dem Theaterstück „Seit Jakob“

Mit der Veranstaltungsreihe „Familienzeit im Quartier“ laden das Mehrgenerationenhaus Mittendrin und seine Kooperationspartner dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gemeinschaft zu erleben und neue Begegnungen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Familien, Nachbarschaften und gesellschaftliches Miteinander gestärkt werden können.

Den Auftakt der Reihe bildet am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 18 Uhr in der Christuskirche Altenkirchen die Theateraufführung „Seit Jakob“. Das Stück erzählt eindrucksvoll von Familie, Beziehungen und den Herausforderungen des Zusammenlebens. Es greift Themen auf, die viele Menschen aus ihrem Alltag kennen, und schafft Raum für Austausch über das, was Familien verbindet, belastet und zusammenhält.

Gespielt wird das Stück von Ina Rottstegge und Max Krämer der Zwo plus X Theaterproduktion. Regie führt Kim Reimer. Die Theaterproduktion hat sich zum Ziel gesetzt, zeitgemäße Stücke auf die Bühne zu bringen und insbesondere jüngere Menschen für das Theater zu begeistern. Nach der Aufführung ist ein gemeinsamer Austausch vorgesehen, bei dem die Besucherinnen und Besucher ihre Eindrücke und Gedanken teilen können. Ergänzt wird der Abend durch einen Büchertisch der Evangelischen Öffentlichen Bücherei, der Literatur und Anregungen zu den Themen Familie, Beziehungen und gesellschaftliches Miteinander bereithält.

„Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen umsetzen können. Besonders schön ist für mich, dass sich auch die Schülerinnen und Schüler der FOS-Gestaltung bereits im Vorfeld mit dem Theaterstück beschäftigen und kreative Plakatentwürfe entwickeln. Dadurch werden die Themen des Stücks schon vor der Aufführung sichtbar und regen zum Nachdenken und Gespräch an“, so Silke Seyler.

Nach der Aufführung sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, bei einem gemeinsamen Austausch ins Gespräch zu kommen und eigene Gedanken und Erfahrungen einzubringen. Ergänzt wird der Abend durch einen Büchertisch der Evangelischen Öffentlichen Bücherei, der Literatur und Anregungen zu den Themen Familie, Beziehungen und gesellschaftliches Miteinander bereithält.

Die weiteren Veranstaltungen der Reihe greifen den Gedanken von Begegnung und Gemeinschaft auf unterschiedliche Weise auf. Am 5. November von 15 bis 16 Uhr lädt ein generationenübergreifendes Singangebot dazu ein, mit Liedern die Farben des Herbstes in die dunklere Jahreszeit mitzunehmen. Freude, Gemeinschaft und das Miteinander stehen dabei im Mittelpunkt.

Bei der Raiffeisen-Lesung am 16. November geben Familienbriefe von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Einblicke in das Leben des Sozialreformers als Privatperson und Amtsträger. Die Texte zeigen einen Menschen, dessen Handeln von Verantwortung, Solidarität und dem Einsatz für andere geprägt war. Es liest die Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis.

Zur Weihnachtsfeier in der Nachbarschaft am 7. Dezember von 16 bis 19 Uhr sind Besucherinnen und Besucher, Ehrenamtliche und Nachbarinnen und Nachbarn herzlich eingeladen. Gemeinsames Singen, Gespräche, Kaffee, Tee, alkoholfreie Cocktails und Leckeres aus dem Suppentopf sorgen für eine adventliche Atmosphäre und Zeit für Begegnung.

Den Abschluss der Reihe bildet am 16. Dezember die Queere Kurzfilmnacht des Stammtisches FamilienAffairs. Die gezeigten Filme erzählen von Liebe, Familie, Identität und Zusammenhalt und laden dazu ein, miteinander über unterschiedliche Lebensrealitäten ins Gespräch zu kommen. Mit „Familienzeit im Quartier“ möchten die Veranstalter Menschen aller Generationen zusammenbringen und Räume schaffen, in denen Begegnung, Austausch und Gemeinschaft wachsen können. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.mgh-ak.de und www.diakonie-altenkrichen.de