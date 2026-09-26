ALTENKIRCHEN -Circus Louis Knie – Eine Darbietung der Superlative in Altenkirchen

Mit stehenden Ovationen wurden die Künstlerinnen und Künstler des Circus Louis Knie bei der Première am Mittwochabend verabschiedet. Dass Circus auch ohne Tiere geht, zeigten die Akteure eindrucksvoll. Die Stimmung im Zelt am Weyerdamm war entsprechend gut.

Leuchtende Kinderaugen, der Duft von frischem Popkorn, dazu Zuckerwatte und blinkende, sich drehende Glitzerräder … der Rahmen dieser grandiosen Darbietung war perfekt. Ob herbstlicher Temperaturen, war das Zelt gut beheizt, so dass die Veranstaltung rundum gelungen war.

„Manege frei“, hieß es aus den Lautsprechern, untermalt von live gespielter Musik. Perfekt geschminkte und bravourös kostümierte Künstler brachten das Publikum ein ums andere Mal zum Staunen oder zum Anhalten der Luft. Die akrobatischen Stücke waren professionell einstudiert, und trotzdem ist es ein ziemliches Risiko, wenn ohne Netz und doppeltem Boden gearbeitet wird.

Die Artisten verstanden es, das Publikum in das ein oder andere Stück mit einzubeziehen, was für besondere Stimmung sorgte. Mit grandiosen Lichteffekten wurden die Darbietungen ganz besonders in Szene gesetzt. Bei einer derart gut inszenierten Show dürfen die Nummern mit Feuer nicht fehlen. Perfekt waren nicht zuletzt auch die Kunststücke an der Stange.

Der renommierte Circus Louis Knie gastiert bis zum 1. November in der Kreisstadt. Die Aufführungen sind donnerstags und freitags jeweils um 19 Uhr, samstags um 15 und 19 Uhr sowie sonntags um 11 und 15 Uhr. (Werner Klak)