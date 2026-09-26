ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Gürtelprüfung bei SPORTING Taekwondo

Bei SPORTING Taekwondo stellten sich zahlreiche Sportler ihrer nächsten Gürtelprüfung und bewiesen ihr Können in verschiedenen Disziplinen des olympischen Taekwondo. Auf dem Prüfungsprogramm standen Theorie, Kampf, Pratzentraining, Stepping, Selbstverteidigung mit Hebeltechniken sowie der Bruchtest. Dabei waren sowohl technisches Können als auch Konzentration, Körperbeherrschung und Durchhaltevermögen gefragt.

Folgende Sportler erreichten ihren nächsten Gürtelgrad: Karl Kölsch, Lyes Ben Azouz, Seyit Göksügür, Simay Göksügür, Michael Becker und Diana Veliieva (weiß-gelb); Leonard Nordt (gelb); Luey Ben Azouz, Ameer Alsharabi, Younes Alsharabi und Dominik Sharko (gelb-grün); Michail Samoylov, Nikita Schatt, Ilan Kraft und Sinan Kiran (grün); Cecilia Sharko (grün-blau); Damian Fink (blau) sowie der amtierende Deutsche Meister Mohammad Nour Alsharabi (blau-rot).

Besonders hervorzuheben sind Seyit Göksügür und Nikita Schatt, die als beste Prüflinge ausgezeichnet wurden und je einen Pokal erhielten. SPORTING Taekwondo gratuliert allen Prüflingen zu ihren Leistungen und dem verdienten nächsten Schritt auf ihrem sportlichen Weg.