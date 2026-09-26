HOCHGASSE – Einbruch in Wohnanhänger in Großmaischeid – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Donnerstag, den 22.10.2026, kam es im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und 11:20 Uhr zu einem Einbruch in einen auf einem Lagerplatz in der Hochgasse in Großmaischeid abgestellten Wohnanhänger. Täter hebelten den Wohnanhänger auf und durchsuchten den Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Wohnanhänger Diebesgut entwendet. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum einen weißen Kastenwagen in Tatortnähe. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem weißen Kastenwagen beziehungsweise den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei