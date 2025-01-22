DIERDORF – Grüne Dierdorf starten in die Vorbereitung des Landtagswahlkampfs 2026

Der Ortsverband Dierdorf von Bündnis 90/Die Grünen hat sich am 03. November 2025 getroffen, um die Weichen für den Landtagswahlkampf 2026 zu stellen. Neben den Mitgliedern des Ortsverbands nahmen auch der Direktkandidat Markus Seemann und die Ersatz­kandidatin Dana Krämer teil.

In einer engagierten Diskussionsrunde wurden erste Ideen gesammelt und die inhaltlichen Schwerpunkte des Wahlkampfs festgelegt. Themen wie Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und eine starke Bildung vor Ort – von gut ausgestatteten KITAs bis zu modernen Schulen – sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

„Wir wollen den Menschen zeigen, dass ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit zusammengehören“, so Markus Seemann. „Unser Ziel ist es, Politik vor Ort erlebbar zu machen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.“ Der Ortsverband plant in den kommenden Monaten weitere Treffen und Aktionen, um mit den Menschen in Dierdorf und Umgebung ins Gespräch zu kommen. Foto: Thomas Häcker