WISSEN – Zeugen nach Unfallflucht in Wissen (Sieg) gesucht

Mittwochmorgen, 05. November 2025 parkte ein 19-jähriger Schüler der Berufsbildenden Schule Wissen seinen schwarzen Mini auf dem Schülerparkplatz in der Dörnerstraße. Als er mittags wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass es nun an der Stoßstange hinten links beschädigt war (geschätzte Schadenshöhe: 1.000 Euro). Der Unfallverursacher hatte sich aber allem Anschein nach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, da er den Zusammenstoß hätte bemerken müssen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise (Polizeiwache Wissen, Tel.: 02742 935-0, Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de). Quelle Polizei