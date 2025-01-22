HERDORF – Elektroroller ohne Versicherung – Fahrer unter Drogeneinfluss in Herdorf

Einer Streife der Polizei Betzdorf fiel am 06. November 2025 gegen 15:30 Uhr im Bereich des Wolfswegs ein Elektrokleinstfahrzeug auf, an dem keine erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-jährigen aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen Auffälligkeiten festgestellt werden, die für vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Während der Personendurchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel und zugehörige Konsumutensilien festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug sichergestellt. Quelle Polizei