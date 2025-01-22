DAADEN – Brand von Kartonagen vor Fahrradgeschäft in Daaden

Mittwoch, 22.04.2026, kam es gegen kurz vor 16 Uhr vor einem Fahrradgeschäft in der Betzdorfer Straße zu einem Brand abgestellter, leerer Fahrradkartons. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Beeinträchtigung des Straßenverkehrs auf der Betzdorfer Straße / L 280. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen, die zur Klärung der Brandursache beitragen könnten. Quelle: Polizei